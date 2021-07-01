Євро-2020: Екстренер збірної України вказав на її головну проблему перед грою з Англією

Про це повідомляє Footboom.

За його словами, збірна України у переможній грі 1/8 фіналу проти Швеції витратила багато фізичних та психологічних сил.

"Мене турбує питання відновлення гравців у фізичному і психологічному планах, адже в запасі є тільки три доби, а попередня гра зі Швецією була дуже енерговитратною, а також емоційною. Будемо сподіватися, що тренерський штаб зможе привести в порядок ігровий і психологічний тонус футболістів і налаштувати команду на свою гру, не дивлячись на статус суперника", - сказав Сабо.

Він додав, що Англія є фаворитом гри з Україною, проте, у нього є передчуття позитивного для команди Андрія Шевченка результату.

"Англія - ​​це, безумовно, серйозний суперник. За підбором гравців, командною грою, індивідуальною майстерністю команда Гарета Саутгейта вийшла на топ-рівень. Результат зустрічі прогнозувати не беруся, адже футбол - непередбачуваний. Однак, у мене є передчуття на позитивний результат. Хочу побажати нашій збірній хорошої гри і везіння", - сказав Сабо, який очолював національну команду в 1994 та 1996-1999 роках.

У чвертьфіналі Євро-2020 збірна України зіграє проти Англії, матч відбудеться 3 липня у Римі на "Стадіо Олімпіко".

Нагадаємо, 29 червня збірна України перемогла Швецію у 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

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