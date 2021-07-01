Євро-2020: Екстренер збірної України вказав на її головну проблему перед грою з Англією
Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо заявив, що головною проблемою нашої національної команди у чвертьфіналі Євро-2020 проти Англії, може стати фізична втома після гри з Швецією
Про це повідомляє Footboom.
За його словами, збірна України у переможній грі 1/8 фіналу проти Швеції витратила багато фізичних та психологічних сил.
"Мене турбує питання відновлення гравців у фізичному і психологічному планах, адже в запасі є тільки три доби, а попередня гра зі Швецією була дуже енерговитратною, а також емоційною. Будемо сподіватися, що тренерський штаб зможе привести в порядок ігровий і психологічний тонус футболістів і налаштувати команду на свою гру, не дивлячись на статус суперника", - сказав Сабо.
Він додав, що Англія є фаворитом гри з Україною, проте, у нього є передчуття позитивного для команди Андрія Шевченка результату.
"Англія - це, безумовно, серйозний суперник. За підбором гравців, командною грою, індивідуальною майстерністю команда Гарета Саутгейта вийшла на топ-рівень. Результат зустрічі прогнозувати не беруся, адже футбол - непередбачуваний. Однак, у мене є передчуття на позитивний результат. Хочу побажати нашій збірній хорошої гри і везіння", - сказав Сабо, який очолював національну команду в 1994 та 1996-1999 роках.
У чвертьфіналі Євро-2020 збірна України зіграє проти Англії, матч відбудеться 3 липня у Римі на "Стадіо Олімпіко".
-
Нагадаємо, 29 червня збірна України перемогла Швецію у 1/8 фіналу чемпіонату Європи.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.22
Купівля 27.22Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 32.16Продаж 32.58
- Актуальне
- Важливе