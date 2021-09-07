Євро-2023: збірна України перемогла Вірменію
У 2-му турі кваліфікації Євро-2023 молодіжна збірна України перемогла однолітків з Вірменії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою збірної України U-21 з рахунком 2:1. Перший м'яч у зустрічі забив півзахисник Дмитро Криськів, який вразив ворота Вірменії на 20-й хвилині.
Гості зуміли зрівняти рахунок наприкінці першого тайму. Гол на свій рахунок записав Арсен Галстян. Переможний м'яч трапився на 62-й хвилині. Михайло Мудрик вирвав перемогу для нашої молодіжної збірної.
У фінальній частині Євро-2023 (U-21) зіграють 16 команд - Румунія і Грузія як господарі турніру і ще 14 збірних, які приєднаються до них за результатами відбору.
Кваліфікацію пройдуть 9 переможців груп, краща команда серед володарів других місць і 4 переможці плей-офф, в якому гратимуть 8 володарів других місць.
Україна U-21 змагається в групі H з однолітками із Франції, Фарерських островів, Вірменії, Сербії і Північної Македонії.
Євро-2023 (U-21)
Кваліфікація. 2-й тур
7 вересня
Україна - Вірменія 2:1
Гол: Криськів, 20, Мудрик, 62 - Галстян, 45+3
- 3 вересня у стартовому матчі кваліфікації Євро-2023 молодіжна збірна України перемогла однолітків зі Сербії.
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