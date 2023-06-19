Євро-2024: Розклад відбіркових матчів та трансляцій 19 червня
У понеділок, 19 червня, збірна України зіграє у кваліфікації Євро-2024 з Мальтою, а у іншому матчі групи С Англія зустрінеться з Північною Македонією
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Євро-2024. Кваліфікація
4-й тур
19 червня
Група B
21:45. Франція - Греція
21:45. Ірландія - Гібралтар
Група С
19:00. Україна - Мальта
21:45. Англія - Північна Македонія
Група D
19:00. Вірменія - Латвія
21:45. Туреччина - Уельс
Група H
19:00. Фінляндія - Сан-Марино
21:45. Північна Ірландія - Казахстан
21:45. Словенія - Данія
Група I
21:45. Швейцарія - Румунія
21:45. Ізраїль - Андорра
21:45. Білорусь - Косово
Трансляції усіх матчів на Megogo
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16 червня у 3-му турі кваліфікації Євро-2024 збірна України переграла Північну Македонію з рахунком 3:2. Еспресо провів текстову онлайн-трансляцію.
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