Євро-2024: УЄФА презентував логотип і слоган турніру
УЄФА презентував офіційні бренд, логотип і слоган Євро-2024
Про це повідомляє офіційний Instagram УЄФА.
У Берліні пройшла презентація Євро-2024. На стадіоні "Олімпійському" відбулося світлове шоу. Були представлені бренд, логотип і слоган.
Логотип турніру відтворений завдяки прапорам 55 асоціацій-членів УЄФА і їх кольорах, а також формі даху Олімпійського стадіону Берліна.
"Об'єднані футболом. Єдині в самому серці Європи", - слоган Євро-2024 у Німеччині.
"Цей бренд просуває чемпіонат Європи, де кожен відчуває, що йому дійсно раді, а різноманітність вітається", - йдеться в заяві УЄФА.
Матчі чемпіонату Європи 2024 року пройдуть у червні-липні 2024 року. Турнір гратиметься в 10 містах Німеччини - Берліні, Кельні, Дортмунді, Дюссельдорфі, Франкфурті, Гельзенкірхені, Гамбурзі, Лейпцигу, Мюнхені, Штутгарті. Арени у всіх містах побудовані і вже функціонують.
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