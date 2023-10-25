Євроатлантична інтеграція, ситуація на фронті та Формула миру: Стефанчук зустрівся з президентом Чехії
У середу, 25 жовтня, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зустрівся із президентом Чехії Петром Павелом, з яким обговорив зокрема оборонні потреби, євро- та євроатлантичну інтеграцію України
Про це Стефанчук повідомив у Facebook.
"Я дякую за всю допомогу, яку Чехія надала й продовжує надавати Україні: військову, фінансову та гуманітарну. І сьогодні під час зустрічі я почув підтвердження, що Чехія так само стоятиме пліч-о-пліч з Україною". - написав він.
Зазначається, що під час розмови представники країн обговорили передусім ситуацію на фронті та оборонні потреби України.
Фото: Руслан Стефанчук / фейсбук
Не меншу увагу приділили поточному стану в енергетичній сфері. Крім того, у фокусі уваги була європейська інтеграція.
"Дякую Чехії за готовність допомагати Україні на шляху до членства в Євросоюзі. Поінформував, що український парламент прийняв усі законодавчі акти, необхідні для виконання рекомендацій Європейської комісії", - зазначив спікер парламенту.
Фото: Руслан Стефанчук / фейсбук
Ще однієї важливою темою зустрічі із лідером Чехії стала євроатлантична інтеграція України. Стефанчук закцентував, що під час Вашингтонського саміту 2024 року Україна прагне отримати запрошення на членство до Альянсу й чітке розуміння часу набуття членства.
Крім того, Павел і Стефанчук предметно обговорили реалізацію Формули миру президента України Володимира Зеленського.
Фото: Руслан Стефанчук / фейсбук
- Нагадаємо, що після візиту у Болгарію ввечері 6 липня Володимир Зеленський прибув у Чехію. Під час зустрічі з чеським колегою Петром Павелом йшлося про підтримку України, санкції проти Росії, протидію роспропаганді та євроатлантичний шлях Києва.
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