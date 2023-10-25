Євроатлантична інтеграція, ситуація на фронті та Формула миру: Стефанчук зустрівся з президентом Чехії

Про це Стефанчук повідомив у Facebook.

"Я дякую за всю допомогу, яку Чехія надала й продовжує надавати Україні: військову, фінансову та гуманітарну. І сьогодні під час зустрічі я почув підтвердження, що Чехія так само стоятиме пліч-о-пліч з Україною". - написав він.

Зазначається, що під час розмови представники країн обговорили передусім ситуацію на фронті та оборонні потреби України.

Фото: Руслан Стефанчук / фейсбук

Не меншу увагу приділили поточному стану в енергетичній сфері. Крім того, у фокусі уваги була європейська інтеграція.

"Дякую Чехії за готовність допомагати Україні на шляху до членства в Євросоюзі. Поінформував, що український парламент прийняв усі законодавчі акти, необхідні для виконання рекомендацій Європейської комісії", - зазначив спікер парламенту.

Фото: Руслан Стефанчук / фейсбук

Ще однієї важливою темою зустрічі із лідером Чехії стала євроатлантична інтеграція України. Стефанчук закцентував, що під час Вашингтонського саміту 2024 року Україна прагне отримати запрошення на членство до Альянсу й чітке розуміння часу набуття членства.

Крім того, Павел і Стефанчук предметно обговорили реалізацію Формули миру президента України Володимира Зеленського.

Фото: Руслан Стефанчук / фейсбук