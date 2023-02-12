Євробачення-2023: представники Хорватії співатимуть про війну й "маленького психопата"
Хорватський гурт Let 3 виступить на Євробаченні-2023 з піснею "Mama ŠČ!", в тексті якої є згадки про війну та маленького психопата, а під час виступу на сцену виносять ракети
Відео виступу гурт опублікував на YouTube.
У тексті йдеться про "маленького психопата" та війну, а головним мотивом є "трактор-армагеддон". Самі ж учасники вийдуть на сцену у військових мундирах та кашкетах, а прямо під час виступу на сцену виносять муляжі ракет.
"Той маленький психопат, маленький підлий психопат, крокодил-психопат... Мамо, я йду на війну", - йдеться у тексті пісні.
ВВС зазначає, що деякі фанати інтерпретували пісню як критику президента Росії Володимира Путіна та самопроголошеного главу білоруської держави Олександра Лукашенка, а також їхнього вторгнення в Україну.
- Британський дует Pet Shop Boys випустив пісню під назвою "Living In The Past" про диктатуру президента Росії Володимира Путіна.
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