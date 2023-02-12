Відео виступу гурт опублікував на YouTube.

У тексті йдеться про "маленького психопата" та війну, а головним мотивом є "трактор-армагеддон". Самі ж учасники вийдуть на сцену у військових мундирах та кашкетах, а прямо під час виступу на сцену виносять муляжі ракет.

"Той маленький психопат, маленький підлий психопат, крокодил-психопат... Мамо, я йду на війну", - йдеться у тексті пісні.

ВВС зазначає, що деякі фанати інтерпретували пісню як критику президента Росії Володимира Путіна та самопроголошеного главу білоруської держави Олександра Лукашенка, а також їхнього вторгнення в Україну.