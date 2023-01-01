Єврокомісія назвала головування Швеції в ЄС "вирішальним" для підтримки України

Про це президентка Єврокомісії написала у власному твіттері.

"Швеція бере на себе головування в Раді у вирішальний час. Ваше лідерство буде вирішальним для збереження нашої єдності на підтримку України", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, Швеція може розраховувати на те, що президентка Єврокомісії "просуватиме амбітний план" країни для ЄС.

1 січня Швеція перебрала від Чехії головування у Раді ЄС та пообіцяла подальшу підтримку України. У Стокгольмі пообіцяли приділяти пріоритетну увагу зокрема економічній та військовій допомозі Києву та підтримку України на шляху до ЄС.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb