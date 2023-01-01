Єврокомісія назвала головування Швеції в ЄС "вирішальним" для підтримки України
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала те, що Швеція прийняла головування в ЄС. На її думку, це буде вирішальним у підтримці України
Про це президентка Єврокомісії написала у власному твіттері.
"Швеція бере на себе головування в Раді у вирішальний час. Ваше лідерство буде вирішальним для збереження нашої єдності на підтримку України", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.
За її словами, Швеція може розраховувати на те, що президентка Єврокомісії "просуватиме амбітний план" країни для ЄС.
- 1 січня Швеція перебрала від Чехії головування у Раді ЄС та пообіцяла подальшу підтримку України. У Стокгольмі пообіцяли приділяти пріоритетну увагу зокрема економічній та військовій допомозі Києву та підтримку України на шляху до ЄС.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.95
Купівля 39.95Продаж 40.77
-
EUR
Купівля 41.52Продаж 42.68
- Актуальне
- Важливе