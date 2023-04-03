Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

За інформацією журналіста, Єврокомісія надасть оновлену інформацію про статус вступу до ЄС України, Молдови та Грузії у травні.

Йозвяк додав, що звіт про розширення ЄС очікується у жовтні 2023 року – за шість місяців.

"Але робоче припущення прямо зараз: рекомендація розпочати переговори про вступ з Україною, Молдовою та статус кандидата для Грузії", – написав журналіст.