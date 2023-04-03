Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори щодо вступу України до ЄС, – журналіст Йозвяк
Єврокомісія у травні рекомендуватиме розпочати переговори щодо вступу України до Євросоюзу
Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
За інформацією журналіста, Єврокомісія надасть оновлену інформацію про статус вступу до ЄС України, Молдови та Грузії у травні.
Йозвяк додав, що звіт про розширення ЄС очікується у жовтні 2023 року – за шість місяців.
"Але робоче припущення прямо зараз: рекомендація розпочати переговори про вступ з Україною, Молдовою та статус кандидата для Грузії", – написав журналіст.
- 28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль казав, що Україна розраховує пройти шлях переговорів про вступ до ЄС менш ніж за 2 роки.
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