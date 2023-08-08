Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Почалася підготовка доповіді Єврокомісії про розширення ЄС, яка має бути опублікована у другій половині жовтня. Судячи з усього, в ній будуть рекомендації для України та Молдови розпочати переговори про вступ до ЄС, а для Грузії - надати статус кандидата", - написав він.

"Однак для цього необхідний консенсус 27 членів ЄС у грудні", - уточнив журналіст.

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою.

23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук також зазначив, що Україна налаштована вступити до Євросоюзу раніше, ніж до НАТО, і перемовини щодо членства планує розпочати до кінця поточного року.

19 червня іноземні ЗМІ писали, що Україна, за оцінкою Європейської комісії, виконала дві з семи умов для початку переговорів про членство в Європейському Союзі, водночас у Брюсселі відзначають прогрес, досягнутий попри повномасштабну війну.