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Єврокомісія спрямує заморожені у ЄС російські $319 млрд до спеціального фонду на відновлення України

30 листопада, 2022 середа
10:47
війна з Росією Урсула фон дер Ляєн

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що заморожені у ЄС $319 млрд будуть спрямовані до спеціального фонду на відновлення України

Про це фон дер Ляєн повідомила під час виступу, який виклала у twitter.  

"Збитки, завдані Україні, оцінюються в 600 млрд євро. Росія та її олігархи мають компенсувати Україні збитки та покрити витрати на відновлення країни. Ми маємо кошти, щоб змусити Росію платити. Ми заблокували 300 млрд євро резервів центробанку Росії та заморозили 19 млрд євро російських олігархів", - сказала фон дер Ляйєн.

Вона додала, що найближчим часом ЄС працюватиме над створенням структури для управління заблокованими російськими активами. За її словами, ці кошти будуть спрямовані на фінансування відновлення України після закінчення війни, яку розв'язала Росія. 

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Україна
Росія
ЄС
Єврокомісія
Урсула фон дер Ляйєн
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