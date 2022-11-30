Про це фон дер Ляєн повідомила під час виступу, який виклала у twitter.

"Збитки, завдані Україні, оцінюються в 600 млрд євро. Росія та її олігархи мають компенсувати Україні збитки та покрити витрати на відновлення країни. Ми маємо кошти, щоб змусити Росію платити. Ми заблокували 300 млрд євро резервів центробанку Росії та заморозили 19 млрд євро російських олігархів", - сказала фон дер Ляйєн.

Вона додала, що найближчим часом ЄС працюватиме над створенням структури для управління заблокованими російськими активами. За її словами, ці кошти будуть спрямовані на фінансування відновлення України після закінчення війни, яку розв'язала Росія.

4 листопада Bloomberg повідомив, що Європейський Союз вивчає можливість використання заморожених російських активів для відновлення України.

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