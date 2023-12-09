Єврокомісія у 2024 році надасть Палестині 125 млн євро
Європейська комісія у п’ятницю оголосила, що у 2024 році виділить 125 мільйонів євро гуманітарної допомоги палестинському населенню на тлі погіршення ситуації на Близькому Сході
Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.
Кошти виконавчого органу ЄС будуть спрямовані на підтримку гуманітарних організації, що працюють як у секторі Гази, так і на Західному березі річки Йордан.
У Газі фінансування піде передусім на реагування на надзвичайні ситуації та відновлення доступу до базових потреб, як-то води, їжі, охорони здоров'я, житла й санітарних умов.
На Західному березі річки Йордан гуманітарні проєкти, що фінансуються ЄС, насамперед надаватимуть послуги правового й матеріального захисту з огляду на ризики виселення палестинців із їхніх громад.
З початку нападу терористичного угруповання ХАМАС із сектору Гази на Ізраїль 7 жовтня й подальшої ескалації ЄС організував 30 гуманітарних повітряних мостів і доправив 1000 тонн гуманітарної допомоги людям у Газі.
ЄС є найбільшим донором зовнішньої допомоги палестинцям і на 2021-2024 роки через різні програми заклав на ці цілі орієнтовно 1,2 мільярда євро.
- Напередодні ООН ухвалила резолюцію про припинення вогню в Газі, але США наклали вето.
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