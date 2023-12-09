Єврокомісія у 2024 році надасть Палестині 125 млн євро

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Кошти виконавчого органу ЄС будуть спрямовані на підтримку гуманітарних організації, що працюють як у секторі Гази, так і на Західному березі річки Йордан.

У Газі фінансування піде передусім на реагування на надзвичайні ситуації та відновлення доступу до базових потреб, як-то води, їжі, охорони здоров'я, житла й санітарних умов.

На Західному березі річки Йордан гуманітарні проєкти, що фінансуються ЄС, насамперед надаватимуть послуги правового й матеріального захисту з огляду на ризики виселення палестинців із їхніх громад.

З початку нападу терористичного угруповання ХАМАС із сектору Гази на Ізраїль 7 жовтня й подальшої ескалації ЄС організував 30 гуманітарних повітряних мостів і доправив 1000 тонн гуманітарної допомоги людям у Газі.

ЄС є найбільшим донором зовнішньої допомоги палестинцям і на 2021-2024 роки через різні програми заклав на ці цілі орієнтовно 1,2 мільярда євро.