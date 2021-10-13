Єврокомісія ухвалила набір заходів для протидії зростанню світових цін на енергоносії

Про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії.



Згідно з повідомленням, ЄК ухвалила Повідомлення про ціни на енергоносії для протистояння виключному зростанню світових цін на них, яке, згідно з прогнозами, триватиме протягом зими.



Зазначається, що це Повідомлення включає "набір інструментів", який держави-члени ЄС можуть використовувати для подолання наявного підвищення цін і подальшого підвищення стійкості до майбутніх потрясінь.



За словами єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсона, зростання світових цін на енергоносії є серйозною проблемою для ЄС, а у процесі виходу з пандемії та початку відновлення економіки важливо захистити вразливих споживачів та підтримати європейські компанії.



"Комісія допомагає державам-членам негайно вжити заходів для зменшення впливу на домогосподарства та бізнес цієї зими. Водночас ми визначаємо інші середньострокові заходи, щоб гарантувати, що наша енергетична система буде більш стійкою та гнучкою, щоб протистояти будь-якій майбутній нестабільності протягом усього перехідного періоду", - цитує пресслужба слова Сімсона.



Зокрема, короткострокові національні заходи включають екстрену підтримку домогосподарств, державну допомогу компаніям і цільове зниження податків. Комісія також має намір підтримувати інвестиції у відновлювані джерела енергії і енергоефективність, вивчити можливі заходи зі зберігання енергії і закупівлі запасів газу, а також оцінити структуру ринку електроенергії.

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