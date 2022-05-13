Єврокомісія виділить 1,5 млн. євро на підтримку українських жертв сексуального та гендерного насилля
Допомога ЄС жертвам сексуального та гендерного насильства надаватиметься в рамках загальної гуманітарної допомоги ЄС у відповідь на війну Росії в Україні
Про це повідомили в пресслужбі Європейської комісії.
Фінансування буде спрямовано на предмети та обладнання першої необхідності.
Крім того, будуть створені два мобільні медичні пункти екстреної акушерської допомоги та допомоги для новонароджених.
Відомо, що фінансування є частиною загальної гуманітарної допомоги ЄС у розмірі 243 мільйони євро у відповідь на війну Росії в Україні, яка надходить на додаток до допомоги в натуральній формі через Механізм цивільного захисту ЄС.
- Нагадаємо, психолог, яка надає допомогу зґвалтованим українкам, розповіла, як надати першу жертвам сексуального насильства, як довго триває період гоєння душевних ран і хто з жінок – у групі ризику здійснення суїциду.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.44
Купівля 31.44Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.62Продаж 33.32
- Актуальне
- Важливе