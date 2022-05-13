Про це повідомили в пресслужбі Європейської комісії.



Фінансування буде спрямовано на предмети та обладнання першої необхідності.



Крім того, будуть створені два мобільні медичні пункти екстреної акушерської допомоги та допомоги для новонароджених.

Відомо, що фінансування є частиною загальної гуманітарної допомоги ЄС у розмірі 243 мільйони євро у відповідь на війну Росії в Україні, яка надходить на додаток до допомоги в натуральній формі через Механізм цивільного захисту ЄС.

Нагадаємо, психолог, яка надає допомогу зґвалтованим українкам, розповіла, як надати першу жертвам сексуального насильства, як довго триває період гоєння душевних ран і хто з жінок – у групі ризику здійснення суїциду.

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