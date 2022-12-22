Єврокомісія заморозила €20 мільярдів російських активів

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії у твіттері.

"Санкції є важливими для запобігання здатності Росії вести війну", - йдеться в повідомленні.

Тому Європейський Союз загалом заморозив €20 мільярдів російських активів. Крім цього, через санкції російський імпорт і експорт скоротилися на 20,8 і 12,3% відповідно.

Відомо, що станом на 22 грудня під санкціями ЄС через російське вторгнення в Україні перебувають 1 386 людей та 171 організація.

20 грудня у Bloomberg повідомили, що посилення санкцій на російську нафту обвалило її експорт уже в перший тиждень на 54%. Санкції Євросоюзу, що почалися 5 грудня, покликані обмежити доходи Росії від нафти. З одного боку, блок припинив закупівлю, але також заборонив надання ключових послуг, які дозволяють переміщувати нафту.

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