Єврокомісія заморозила €20 мільярдів російських активів
ЄС заморозив €20 мільярдів російських активів, а російський імпорт і експорт скоротилися на 20,8 і 12,3% відповідно
Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії у твіттері.
"Санкції є важливими для запобігання здатності Росії вести війну", - йдеться в повідомленні.
Тому Європейський Союз загалом заморозив €20 мільярдів російських активів. Крім цього, через санкції російський імпорт і експорт скоротилися на 20,8 і 12,3% відповідно.
Відомо, що станом на 22 грудня під санкціями ЄС через російське вторгнення в Україні перебувають 1 386 людей та 171 організація.
- 20 грудня у Bloomberg повідомили, що посилення санкцій на російську нафту обвалило її експорт уже в перший тиждень на 54%. Санкції Євросоюзу, що почалися 5 грудня, покликані обмежити доходи Росії від нафти. З одного боку, блок припинив закупівлю, але також заборонив надання ключових послуг, які дозволяють переміщувати нафту.
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