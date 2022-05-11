Про це з посиланням на два джерела серед чиновників ЄК пише Politico.

Європейська комісія за два тижні має представити пропозиції, які передбачають визнання злочином ухилення від санкції проти Росії. Це має допомогти країнам ЄС з конфіскацією заморожених російських активів.

Станом на квітень країни-члени Євросоюзу конфіскували російські активи на суму в близько 30 млн євро. У тому числі – яхти, вілли, предмети мистецтва, які були у власності як фізичних, так і юридичних осіб. Очевидно, з тих пір ця цифра зросла.

Одначе національне законодавство кожної з країн-членів ЄС по-різному трактує таку конфіскацію. У деяких країнах ухилення від санкцій закон визнає кримінальним злочином, а подекуди – ні.

Якщо ЄК на загальному рівні визнає такі дії злочином, це спростить процедуру конфіскації такого майна та активів, розширить юридичні можливості країн.

Нагадаємо, у Парижі допускають ухваленн шостий пакет санкцій проти Росії до середини травня.

ЄС може запровадити санкції проти Кабаєвої, яку пов'язують з Путіним.

4 травня, у Єврокомісії повідомили про деякі подробиці шостого пакету санкцій проти Росії, який включатиме поступове ембарго на нафту та де-SWIFT ще кількох банків, зокрема й найбільшого у РФ Сбєрбанку.

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