Військовий експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Країни Європи постійно економили на озброєнні. Якщо проаналізувати оборонні бюджети європейських країн з 1990 року, ми побачимо там лише скорочення. 2014 року було багато публікацій про те, що понад 75% німецьких винищувачів не проходили модернізації й узагалі не були в льотному стані. Так само зараз зʼясувалося, що Іспанія хотіла передати нам танки Leopard, але не стала цього робити, адже вони були в незадовільному стані. І така ситуація по всіх країнах Європи", - зазначив Катков.

Експерт додав, що колективну безпеку в Європі забезпечують лише Сполучені Штати.

"Якщо згадати заяви генсека НАТО й президента США про те, що Європа перебуває в летаргічному сні й не бачить реальної загрози, що європейські країни заколихав дешевий газ та енергоресурси. Є ілюзія колективної безпеки, яку забезпечують лише Сполучені Штати Америки", - зауважив Олег Катков.

27 липня стало відомо, що аналітики Rand Corporation вважають, що Росія може піти на "горизонтальну ескалацію" конфлікту в Україні та зважитися на удар по європейських членах НАТО, у тому числі із застосуванням ядерної зброї.

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