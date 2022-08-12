Європа абсолютно не готова до війни: із 1990-го оборонні бюджети лише скорочувалися, - військовий експерт Катков
Головний редактор Defense Express Олег Катков висловив думку, що країни Європи абсолютно не готові до війни, адже починаючи з 1990 року їхні оборонні бюджети лише скорочувалися
Військовий експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Країни Європи постійно економили на озброєнні. Якщо проаналізувати оборонні бюджети європейських країн з 1990 року, ми побачимо там лише скорочення. 2014 року було багато публікацій про те, що понад 75% німецьких винищувачів не проходили модернізації й узагалі не були в льотному стані. Так само зараз зʼясувалося, що Іспанія хотіла передати нам танки Leopard, але не стала цього робити, адже вони були в незадовільному стані. І така ситуація по всіх країнах Європи", - зазначив Катков.
Експерт додав, що колективну безпеку в Європі забезпечують лише Сполучені Штати.
"Якщо згадати заяви генсека НАТО й президента США про те, що Європа перебуває в летаргічному сні й не бачить реальної загрози, що європейські країни заколихав дешевий газ та енергоресурси. Є ілюзія колективної безпеки, яку забезпечують лише Сполучені Штати Америки", - зауважив Олег Катков.
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