Європа без США не зможе захистити себе від Росії, - Збігнєв Рау

Про це Збігнєв Рау заявив у вівторок під час наради послів у Варшаві.

За словами очільника МЗС Польщі, ЄС повинен розбудовувати оборонний потенціал країн-членів Спільноти, але це не може становити якусь конкуренцію для партнерства із США.

“Заклики будувати таку автономію в конкурентній боротьбі слід назвати ілюзією, а можливо, навіть діями на шкоду європейській безпеці. Нинішня криза безпеки чітко продемонструвала, що без Сполучених Штатів Європа не захистить себе”, - зазначив Рау.

Міністр наголосив, що без США не було б солідарного і результативного НАТО. Він додав, що Польща сприймає участь США в європейській безпеці як ключову умову миру в Європі.

На його переконання, саме лідерство Вашингтона в 2016 році допомогло швидко адаптуватися до російської загрози.

Рау підкреслив, що саме США розмістили в Польщі найбільше сил, які в умовах війни в Україні зміцнили відлякування Росії від спроб втягування країн східного флангу НАТО в цю кризу з подальшою ескалацією ситуації.

20 червня глава МЗС Польщі заявив, що вважає кандидатство України в ЄС "вирішеною справою".

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