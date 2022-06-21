Європа без США не зможе захистити себе від Росії, - Збігнєв Рау
За словами міністра закордонних справ Польщі, ЄС повинен розбудовувати оборонний потенціал країн-членів ЄС, але це не може становити якусь конкуренцію для партнерства із США
Про це Збігнєв Рау заявив у вівторок під час наради послів у Варшаві.
За словами очільника МЗС Польщі, ЄС повинен розбудовувати оборонний потенціал країн-членів Спільноти, але це не може становити якусь конкуренцію для партнерства із США.
“Заклики будувати таку автономію в конкурентній боротьбі слід назвати ілюзією, а можливо, навіть діями на шкоду європейській безпеці. Нинішня криза безпеки чітко продемонструвала, що без Сполучених Штатів Європа не захистить себе”, - зазначив Рау.
Міністр наголосив, що без США не було б солідарного і результативного НАТО. Він додав, що Польща сприймає участь США в європейській безпеці як ключову умову миру в Європі.
На його переконання, саме лідерство Вашингтона в 2016 році допомогло швидко адаптуватися до російської загрози.
Рау підкреслив, що саме США розмістили в Польщі найбільше сил, які в умовах війни в Україні зміцнили відлякування Росії від спроб втягування країн східного флангу НАТО в цю кризу з подальшою ескалацією ситуації.
- 20 червня глава МЗС Польщі заявив, що вважає кандидатство України в ЄС "вирішеною справою".
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