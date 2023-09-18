Європа буде краще підготовлена, якщо Трамп знову стане президентом США, - Бербок
ЄС буде краще підготовлений, якщо експрезидент США Дональд Трамп повернеться в Білий дім - у 2016 році після його перемоги, Європа була в шоковому стані
Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у інтерв'ю Вloomberg.
Вона зазначила, що тоді навряд чи хто-небудь в Європі міг уявити, що з'явиться президент США, який поставить під сумнів НАТО, що є страхуванням життя для європейців.
"Багато речей у минулому були для нас повним шоком. Він вчинив деякі дії, які нас більш ніж дратували", - додала міністр.
Бербок наголосила, що Німеччина буде готова працювати з Трампом, якщо він переможе на виборах в 2024 році.
Вона такоє висловила впевненість, що військова підтримка США України продовжиться незалежно від того, хто буде новим президентом.
Що відомо про вибори в США
16 листопада 2022 року експрезидент США Дональд Трамп оголосив, що сперечатиметься за пост очільника Білого дому в 2024 році
Пізніше, 25 квітня, Байден оголосив, що висуватиме свою кандидатуру на виборах президента США у 2024 році
21 травня колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон заявила, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у 2024 році призведе до поразки України у війні з РФ.
21 серпня колишній президент США Дональд Трамп заявив, що пропустить майбутні республіканські праймеріз, посилаючись на свій значний відрив в опитуваннях громадської думки як на доказ того, що він вже добре відомий і подобається виборцям.
Президентські та парламентські вибори в Сполучених Штатах Америки заплановані на 5 листопада 2024 року.
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