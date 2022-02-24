"Європа буде наступною після України", – канцлер Німеччини Шольц

Про це повідомляє Der Spiegel.

"Ми спостерігаємо війну, якої не було у Європі понад 75 років. Після нападу на Україну Путін націлиться і на інші країни Європи", – заявив Шольц.

Він відзначив, що санкції проти Росії покажуть свій ефект, а НАТО захищатиме всіх своїх союзників.

Нагадаємо, що Центральний банк Польщі надасть Україні $1 млрд негайної допомоги.