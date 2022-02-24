"Європа буде наступною після України", – канцлер Німеччини Шольц
Росія не зможе перемогти у цій війні, – наголосив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Тому він закликав президента РФ Володимира Путіна негайно припинити війну проти України.
Про це повідомляє Der Spiegel.
"Ми спостерігаємо війну, якої не було у Європі понад 75 років. Після нападу на Україну Путін націлиться і на інші країни Європи", – заявив Шольц.
Він відзначив, що санкції проти Росії покажуть свій ефект, а НАТО захищатиме всіх своїх союзників.
- Нагадаємо, що Центральний банк Польщі надасть Україні $1 млрд негайної допомоги.
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