Європа дуже зацікавлена в мирній угоді між Азербайджаном і Вірменією, - політолог Велізаде

Про це в ефірі Еспресо розповів азербайджанський політолог Ільгар Велізаде.

Він прокоментував анонсовану зустріч президента Азербайджану Алієва, прем'єра Вірменії Пашиняна та очільника Євроради Мішеля.

"Згідно з інформацією, яка просочується до ЗМІ, одне з основних питань - це питання мирної угоди між Азербайджаном та Вірменією. Принципи міжнародного права мають лягти в основу цієї угоди. Країни мають визнати територіальну цілісність одне одної, не втручатися у внутрішні справи", - сказав політолог.

На його думку, це відкриє шляхи, як для розблокування шляхів сполучень, так і демілітаризації та демаркації державних кордонів.

"Також буде обговорюватися питання транспортного сполучення - коридор, який буде проходити територією Вірменії та буде пов'язувати західну частину Азербайджану з Нахічеванською автономною республікою та буде забезпечувати комунікацію між Туреччиною та країнами Центральної Азії по периметру Азербайджану. Це важливий коридор, який цікавий і для ЄС, оскільки в умовах блокування шляхів з Росії в Європу, він є дуже перспективним для зв'язку ЄС та країн Центральної Азії. Європа дуже зацікавлена в мирній угоді", - зазначив Велізаде.

Він вважає, що там також будуть проходити нові енергетичні коридори.

"Мирна угода дає можливість прогнозувати ці процеси, направляти їх у мирне русло, щоб не було війн, конфліктів та перешкод для цих важливих енергетичних та транспортних проєктів", - підсумував політолог.