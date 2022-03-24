Європа не дозволить Путіну вимагати плату за газ у рублях, - дер Ляйєн
Такі вимоги Росії сприйматимуться, як спроба обійти запроваджені санкції
Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, - інформує Еспресо.TV.
"Таке рішення стало б одностороннім, що є порушенням умов Угоди. Це фактично спроба обійти санкції. Ми не для того запроваджували санкції, щоб їх обходили", – зазначила вона.
За її словами, Росія більше не шантажуватиме Європу за допомогою своїх енергоресурсів.
- Нагадаємо, Путін дав доручення отримувати за поставлений в Європу газ не долари, а рублі.
- Інфляція 18% та долар по 135 рублів, - Fitch спрогнозував рівень падіння економіки Росії цьогоріч.
- Якщо Газпром буде продавати весь свій газ в Європу тільки за рублі, то їх пошлють туди, куди ми посилаємо російський воєнний корабель,- Железняк.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.91
-
EUR
Купівля 32.2Продаж 33
- Актуальне
- Важливе