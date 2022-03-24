Європа не дозволить Путіну вимагати плату за газ у рублях, - дер Ляйєн

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, - інформує Еспресо.TV.



"Таке рішення стало б одностороннім, що є порушенням умов Угоди. Це фактично спроба обійти санкції. Ми не для того запроваджували санкції, щоб їх обходили", – зазначила вона.



За її словами, Росія більше не шантажуватиме Європу за допомогою своїх енергоресурсів.