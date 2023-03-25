Європа солідарна з народом Білорусі в боротьбі за демократію, - Боррель

Про це мовиться в пресрелізі Дипломатичної служби ЄС.

Голова дипломатії наголосив, що цього року День Волі білоруського народу набуває особливого значення через посилення внутрішніх репресій з боку нелегітимного режиму Лукашенка та подальший підрив незалежності й суверенітету Білорусі шляхом підпорядкування РФ.

В службі наголосили, що нині в Білорусі майже 1500 учасників мирних протестів проти режиму Лукашенка в 2020 році стали політв'язнями, сотні громадських організацій придушені,як і політична опозиція, а законодавство порушує стандарти прав людини. Зокрема ООН задокументувала численні випадки тортур та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження чи покарання.

"Незважаючи на цей довгий список жорстоких репресій з боку режиму Лукашенка, білоруський народ продовжує демонструвати виняткову мужність у боротьбі за свободу та свої основні права.

Білоруський народ є джерелом натхнення для всіх нас і має повну підтримку Європейського Союзу. Ми й надалі будемо солідарні та підтримуватимемо білоруський народ, який прагне вільної, демократичної та незалежної Білорусі", - зазначив Жозеп Боррель.