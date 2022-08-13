У грудні ЄС повністю відключить постачання російської нафти, і більше не купуватиме її, розповів у програмі "Труба" нафтогазовий аналітик Михайло Крутіхін, інформує телеграм-канал "Можем обяснить".

"Так, збільшилися постачання саме тому, що в екстреному порядку, на останньому подиху, почали купувати цю нафту. Зросли постачання навіть російських нафтопродуктів, зокрема до таких екзотичних країн як Саудівська Аравія, яка користується російським мазутом на електростанціях", — пояснив експерт.

З альтернативними ринками Китаю та Індії все також не так радісно. Постачання нафти до Індії впали, хоча з боку Росії інтерес був величезний: індійці купували нафту з великою знижкою – до $30 на барелі. Але тепер і тут закупівлі знизилися. Надія на Китай теж виявилася ілюзією.

Навіть нинішні ажіотажні закупівлі не рятують: нафтогазові та нафтогазові доходи у липні впали порівняно з минулим роком на 22% та 29%.

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