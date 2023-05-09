Європарламент ухвалив Акт з підтримки виробництва боєприпасів для України

Документ має на меті нарощування потенціалу європейської оборонної промисловості та прискорення постачання Україні артилерійських боєприпасів для забезпечення її права на самозахист від російської агресії, передає Укрінформ.

Зазначається, що рішення було ухвалене більшістю голосів. Це означає, що остаточне голосування щодо затвердження цього документа відбудеться під час другого пленарного засідання Європарламенту у травні 2023 року.

Згаданий Акт з підтримки виробництва боєприпасів був запропонований Європейською комісією на виконання третього "треку" плану щодо прискорення виробництва боєприпасів та іншого військового обладнання на підприємствах європейської оборонної промисловості, необхідність якого виникла внаслідок російської агресії проти України та її впливу на всю систему європейської та світової безпеки.

Відомо, що перший пункт згаданого плану передбачав виділення мільярда євро для компенсації країнам-членам термінових поставок боєприпасів для України із вже чинних арсеналів.

Другий "трек", на який виділили ще один мільярд євро, був спрямований на прискорення виробництва боєприпасів коштом їхнього спільного замовлення на підприємствах європейської оборонної промисловості, як для подальших поставок артилерійських снарядів калібру 155 мм для України, так і для поповнення європейських армійських складів.

Також зазначається, що запропонований Акт з підтримки виробництва боєприпасів включає регуляторні механізми фінансування, виявлення та усунення "вузьких місць" у постачанні сировини та у виробництві, забезпечення стійкості мереж постачання, а також створення правових умов для термінового усунення нестачі боєприпасів на складах у країнах Євросоюзу.

На першому етапі Єврокомісія запропонувала для реалізації цієї програми бюджет у 500 млн євро, який буде скомпонований із перерозподілу бюджетного фінансування коштом інших програм.

Акт із підтримки виробництва боєприпасів був терміново розроблений Єврокомісією за 5 тижнів після політичного рішення Європейської ради. Додається також, що Єврокомісія розраховує на остаточне ухвалення ASAP до літа 2023 року. Регуляторні правила, що передбачені Актом, діятимуть до середини 2025 року.