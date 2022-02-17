"Європейська Солідарність" у Львівській облраді підтримала виділення 5 мільйонів гривень на потреби територіальної оборони

"Ці кошти підуть на забезпечення першочергових заходів, які будуть формувати територіальну оборону області у майбутньому. Програма територіальної оборони Львівщини наразі напрацьовується, її мають винести на розгляд на наступну сесію обласної ради", – заявила голова Львівської обласної ради Ірина Гримак

Також депутати доручили профільній комісії облради спільно з Львівською ОДА у місячний термін представити на розгляд обласної ради комплексну Програму підтримки територіальної оборони області, яка окрім питань матеріально-технічного забезпечення 103 бригади тероборони, включатиме питання підготовки інфраструктури області та громад до національного спротиву.

Для потреб Яворівського батальйону бригади облрада також виділила комунальне приміщення у Яворівському районі. Депутати прийняли рішення про надання на пільгових умовах в оренду приміщення Немирівської міської лікарні площею 754 м2, власником якого є Львівська обласна рада.

У цьому приміщенні розміститься Яворівський батальйон 103-ї бригади Сил територіальної оборони Львівщини.