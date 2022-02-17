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Головна війна з Росією "Європейська Солідарність" вимагає негайної реакції влади на обстріл дитсадка на Луганщині

"Європейська Солідарність" вимагає негайної реакції влади на обстріл дитсадка на Луганщині

17 лютого, 2022 четвер
12:08
війна з Росією

Про це пише співголова фракції Ірина Геращенко у Facebook. Вона наголошує – треба негайно скликати засідання ТКГ та провести телефонні консультації у рамках нормандського формату

"Сьогодні зранку окупанти обстріляли дитячий садочок в Станиці Луганській. Дві співробітниці отримали контузії. В Станиці знаходиться не лише КПВВ, там базується частина СММ ОБСЄ, й в принципі цей населений пункт, попри безпосередню близькість з лінією зіткнення, вважався спокійним… Обстріли садочка здійснено забороненою мінськими угодами зброєю", – пише Геращенко.

"В останні роки контрольовані РФ бойовики порушують режим тиші в основному вночі, коли спостерігачі СММ вже не фіксують порушень. Так само особливої реакції вимагає те, що обстріляно саме дитячий заклад, востаннє по школам лупили взимку 17, в Авдіівці", – нагадала Геращенко.

"Європейська Солідарність" розцінює цю провокацію окупаційних військ проти мирного населення як грубе порушення мінських угод. Обстріл садочка серед білого дня відбуваєтьс на фоні нарощування російських військ поблизу українських кордонів і брехні Кремля про відведення своїх частин та техніки. Ця провокація свідчить про готовність окупанта йти далі в своїх агресивних намірах проти України й потребує жорсткої реакції української влади і світу", – наголошує співголова фракції.

"Влада, яка вчора так пафосно святкувала день єднання, має сьогодні продемонструвати єдність зі Станицею Луганською, жителі якої знаходяться в небезпеці через порушення режиму тиші і обстріли", – переконана Ірина Геращенко.

"Необхідно негайно скликати засідання ТКГ і обговорювати там деградацію безпекової ситуації, скликати телефонні консультації в нормандському форматі й обговорювати там не формули Штайнмайера, а безпеку українських дітей. Зеленський має апелювати до західних партнерів щодо негайного введення додаткових санкцій проти РФ за ескалацію ситуації на Донбасі і обстріли українських населених пунктів, агресію проти України", – вважає Ірина Геращенко.

"Страшні фотографії зі Станиці Луганської надто дисонують з учорашнім пафосом дня єднання, коли за указом Зеленського дітей в школах і садочках, в тому числі і в Станиці Луганській, зганяли на лінійки і інші заходи", – зауважує народна депутатка.

"Ці фото украінські дипломати мають негайно продемонструвати на сьогоднішніх слуханнях в Радбезі ООН, які фарисейно збирає РФ. Світ повинен дати відсіч агресору. Сьогодні суспільство має об’єднатися навколо захисту українського суверенітету, безпеки мирного населення, а отже – посилення української армії, яка залишається гарантом нашої незалежності", – резюмує Ірина Геращенко.

Новини
Донбас
Європейська солідарність
Станиця-Луганська
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