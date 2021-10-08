"Європейська Солідарність" висунула кандидатуру Федини на посаду першого віцеспікера Ради

Про це Федина повідомила в Telegram.

"Фракція "ЄС" висунула мене, Софію Федину, у якості кандидата на посаду першого віцеспікера Верховної Ради України", - написала вона.



Як відомо, від фракції "Слуга народу" на пост першого віцеспікера ВРУ претендує Олександр Корнієнко.



Нагадаємо, Верховна Рада України відправила у відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова.

8 жовтня народні депутати обрали новим головою парламенту Руслана Стефанчука.

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