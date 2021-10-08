"Європейська Солідарність" висунула кандидатуру Федини на посаду першого віцеспікера Ради
Фракція "Європейська Солідарність" висунула кандидатуру нардепки Софії Федини на посаду першого віцеспікера Верховної Ради
Про це Федина повідомила в Telegram.
"Фракція "ЄС" висунула мене, Софію Федину, у якості кандидата на посаду першого віцеспікера Верховної Ради України", - написала вона.
Як відомо, від фракції "Слуга народу" на пост першого віцеспікера ВРУ претендує Олександр Корнієнко.
- Нагадаємо, Верховна Рада України відправила у відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова.
- 8 жовтня народні депутати обрали новим головою парламенту Руслана Стефанчука.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.25
Купівля 26.25Продаж 26.47
-
EUR
Купівля 30.24Продаж 30.61
- Актуальне
- Важливе