Про це повідомляють у "ЄС".

Де-факто до війська генерал Забродський, Герой України ще з 2014 року, легендарний командувач ДШВ і комбриг 95-ї бригади, повернувся з перших же днів повномасштабного вторгнення.

Тепер настав момент, коли він має повною мірою зосередитися на службі, посилити стратегічний потенціал ЗСУ і сприяти разом з Валерієм Залужним та іншими воєначальниками успіху вирішального контрнаступу на русню. На фронті він зараз дійсно куди потрібніший, бо такі досвідчені та сміливі воїни як Михайло – на вагу золота. Такими як він пишалася би будь-яка команда.

Вітаємо українців з цим призначенням, бо впевнені, що генерал Забродський виправдає довіру і справдить усі наші найкращі сподівання.

Цілком природно, що, згідно із законом, Забродський складає депутатський мандат, і в цьому рішенні ми його також підтримаємо.

"Європейська Солідарність" своєю чергою й надалі всім чим може працюватиме на перемогу на фронті й у тилу.