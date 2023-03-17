"Європейська Солідарність" вітає рішення про призначення Михайла Забродського на високу посаду в керівництві ЗСУ
"Європейська Солідарність", з якої понад дві з половиною тисячі членів партії боронять країну в лавах армії, вітає рішення про призначення Михайла Забродського на високу посаду в керівництві ЗСУ
Про це повідомляють у "ЄС".
Де-факто до війська генерал Забродський, Герой України ще з 2014 року, легендарний командувач ДШВ і комбриг 95-ї бригади, повернувся з перших же днів повномасштабного вторгнення.
Тепер настав момент, коли він має повною мірою зосередитися на службі, посилити стратегічний потенціал ЗСУ і сприяти разом з Валерієм Залужним та іншими воєначальниками успіху вирішального контрнаступу на русню. На фронті він зараз дійсно куди потрібніший, бо такі досвідчені та сміливі воїни як Михайло – на вагу золота. Такими як він пишалася би будь-яка команда.
Вітаємо українців з цим призначенням, бо впевнені, що генерал Забродський виправдає довіру і справдить усі наші найкращі сподівання.
Цілком природно, що, згідно із законом, Забродський складає депутатський мандат, і в цьому рішенні ми його також підтримаємо.
"Європейська Солідарність" своєю чергою й надалі всім чим може працюватиме на перемогу на фронті й у тилу.
- Перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки Михайло Забродський складає депутатський мандат
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