Європейське космічне агентство відмовилося від співпраці з Роскосмосом

Про це повідомляє пресслужба агентства.

Зазначають, що правляча Рада Європейського космічного агентства відмовилася продовжувати співпрацю з Роскосмосом по місії ExoMars з досліджень на поверхні Марса. Зокрема, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.



"Правляча рада ESA, що зібралася в Парижі 16-17 березня, оцінила ситуацію, що виникла у зв'язку з війною в Україні щодо ExoMars, і одноголосно визнала нинішню неможливість здійснення поточної співпраці з Роскосмосом щодо місії марсохода ExoMars", – йдеться в повідомленні.

Агентство підтримало введення санкцій проти РФ за війну в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що хакери зламали систему управління супутниками Роскосмосу.