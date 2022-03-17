Європейське космічне агентство відмовилося від співпраці з Роскосмосом
Європейське космічне агентство (ESA) відмовилося від співпраці з Роскосмосом у розробці місії ExoMars через російське вторгнення в Україну
Про це повідомляє пресслужба агентства.
Зазначають, що правляча Рада Європейського космічного агентства відмовилася продовжувати співпрацю з Роскосмосом по місії ExoMars з досліджень на поверхні Марса. Зокрема, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
"Правляча рада ESA, що зібралася в Парижі 16-17 березня, оцінила ситуацію, що виникла у зв'язку з війною в Україні щодо ExoMars, і одноголосно визнала нинішню неможливість здійснення поточної співпраці з Роскосмосом щодо місії марсохода ExoMars", – йдеться в повідомленні.
Агентство підтримало введення санкцій проти РФ за війну в Україні.
- Нагадаємо, раніше повідомляли, що хакери зламали систему управління супутниками Роскосмосу.
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