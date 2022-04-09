Європейський інвестбанк надасть 4 млрд євро для країн, які приймають біженців з України
Європейський інвестиційний банк готує програму фінансування у 4 млрд євро, що допоможе країнам-членам ЄС приймати біженців з України, які тікають від війни
Про це повідомила пресслужба ЄІБ, передає ЕП.
Фінансування надаватиметься на 2022 та 2023 роки, і допоможе містам і регіонам ЄС у задоволенні нагальних потреб і вирішенні проблем, пов’язаних із прийняттям та інтеграцією біженців.
Нова програма наразі очікує на затвердження Радою директорів банку. Ці кошти спрямують на розвиток соціальної інфраструктури задля надання послуг для українців, зокрема – житла, шкіл, лікарень і дитячих садків.
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