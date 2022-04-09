Європейський інвестбанк надасть 4 млрд євро для країн, які приймають біженців з України

Про це повідомила пресслужба ЄІБ, передає ЕП.

Фінансування надаватиметься на 2022 та 2023 роки, і допоможе містам і регіонам ЄС у задоволенні нагальних потреб і вирішенні проблем, пов’язаних із прийняттям та інтеграцією біженців.

Нова програма наразі очікує на затвердження Радою директорів банку. Ці кошти спрямують на розвиток соціальної інфраструктури задля надання послуг для українців, зокрема – житла, шкіл, лікарень і дитячих садків.

