Європейський конгрес українців висловив стурбованість через кримінальне провадження щодо Порошенка
Європейський конгрес українців заявив, що кримінальне провадження щодо п'ятого президента України Петра Порошенка має ознаки вибіркового правосуддя
Про це йдеться у заяві ЄКУ, яку оприлюднив голова спілки українців Португалії Павло Садоха у facebook.
У заяві йдеться, що Європейський конгрес українців висловлює стурбованість у зв'язку з відкриттям кримінального провадження проти Петра Порошенка. У ЄКУ вбачають у справі ознаки вибіркового правосуддя в умовах, коли над державою нависла реальна загроза широкомасштабного військового вторгнення Росії.
"Пред'явлення підозри впливовому опозиційному політику в державній зраді може призвести до серйозної дестабілізації ситуації в Україні та підриву довіри до неї зарубіжних партнерів. Ситуація може негативно вплинути на підтримку України у її протидії російській агресії з боку міжнародної спільноти", - йдеться у заяві.
ЄКУ закликав владу та всі політичні сили України утриматися від внутрішніх конфліктів задля збереження незалежної та демократичної України.
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