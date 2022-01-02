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Європейський конгрес українців висловив стурбованість через кримінальне провадження щодо Порошенка

2 січня, 2022 неділя
13:16
Суспільство Європейський конгрес українців

Європейський конгрес українців заявив, що кримінальне провадження щодо п'ятого президента України Петра Порошенка має ознаки вибіркового правосуддя

Про це йдеться у заяві ЄКУ, яку оприлюднив голова спілки українців Португалії Павло Садоха у facebook. 

У заяві йдеться, що Європейський конгрес українців висловлює стурбованість у зв'язку з відкриттям кримінального провадження проти Петра Порошенка. У ЄКУ вбачають у справі ознаки вибіркового правосуддя в умовах, коли над державою нависла реальна загроза широкомасштабного військового вторгнення Росії. 

"Пред'явлення підозри впливовому опозиційному політику в державній зраді може призвести до серйозної дестабілізації ситуації в Україні та підриву довіри до неї зарубіжних партнерів. Ситуація може негативно вплинути на підтримку України у її протидії російській агресії з боку міжнародної спільноти", - йдеться у заяві.  

ЄКУ закликав владу та всі політичні сили України утриматися від внутрішніх конфліктів задля збереження незалежної та демократичної України.  

 

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Петро Порошенко
російська агресія
вибіркове правосуддя
Європейський конгрес українців
Павло Садоха
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