Європейський Союз прагне налагодити спільну закупівлю зброї

Про це мовиться в документі, прийнятому за підсумками саміту Європейської ради.

Зазначено, що зміцнення оборонної сфери блоку потрібно пришвидшити: ЄС "бере на себе більшу відповідальність за власну безпеку, а в оборонній сфері дотримується стратегічного курсу дій та підвищує свою спроможність діяти автономно".

Також лідери ЄС закликають Європарламент та Раду ЄС якнайшвидше ухвалити закон про зміцнення оборонної промисловості через спільні закупівлі (EDIRPA), а Єврокомісію та Європейське оборонне агентство - визначити потреби, сприяти закупівлям та координувати їх.

Зокрема Європейська рада доручила виконавчому органові ЄС найближчим часом "представити пропозицію щодо Європейської оборонної інвестиційної програми".

У документі йдеться й про необхідність інвестувати в стратегічні галузі: кібербезпеку, космічний зв’язок і безпеку критично важливої інфраструктури.

Нагадаємо, на саміті лідерів ЄС у четвер, 15 грудня, розблокували 18 млрд євро макрофінансової допомоги для України на 2023 рік.

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