У ЄС розблокували 18 млрд євро допомоги для України
На саміті лідерів ЄС у четвер, 15 грудня, розблокували 18 млрд євро макрофінансової допомоги для України на 2023 рік
Про це повідомив дипломатичний радник президента Володимира Зеленського і заступник глави ОПУ Ігор Жовква.
"Рішення щодо макрофіну, за нашою інформацією, вже остаточно розблоковано і буде позитивним для України", - написав він на фейсбуці.
Жовква додав, що наразі триває дискусія щодо санкцій.
"Також чекаємо на підтримку з боку ЄС формули миру президента України", - зазначив радник президента.
Також про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
"Білий дим від Ради ЄС: Екофін схвалив пакет - 18 млрд для України, 2 документи для Угорщини та план мінімальної ставки корпоративного податку", - написав він у твіттері.
- 15 грудня стало відомо, що Країни Балтії та Польща заблокували ухвалення нового пакета санкцій ЄС проти Росії, через запропоновані деякими країнами послаблення.
- Також цього дня Польща відмовилася підтримати пакетну угоду про виділення 18 млрд євро допомоги Європейського Союзу для України.
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