У ЄС розблокували 18 млрд євро допомоги для України

Про це повідомив дипломатичний радник президента Володимира Зеленського і заступник глави ОПУ Ігор Жовква.

"Рішення щодо макрофіну, за нашою інформацією, вже остаточно розблоковано і буде позитивним для України", - написав він на фейсбуці.

Жовква додав, що наразі триває дискусія щодо санкцій.

"Також чекаємо на підтримку з боку ЄС формули миру президента України", - зазначив радник президента.

Також про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Білий дим від Ради ЄС: Екофін схвалив пакет - 18 млрд для України, 2 документи для Угорщини та план мінімальної ставки корпоративного податку", - написав він у твіттері.

15 грудня стало відомо, що Країни Балтії та Польща заблокували ухвалення нового пакета санкцій ЄС проти Росії, через запропоновані деякими країнами послаблення.

Також цього дня Польща відмовилася підтримати пакетну угоду про виділення 18 млрд євро допомоги Європейського Союзу для України.