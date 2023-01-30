"Євросолідарність" ініціює зменшення витрат для підприємців на генератори і пальне – законопроєкт

Про це повідомила Ніна Южаніна, передає пресслужба "Європейської Солідарності".

"Всі розуміють, що виробничим підприємствам потужні генератори обходяться у величезні суми. Тому підготували і сьогодні зареєстрували проєкт закону 8391, яким пропонується тимчасово встановити особливості врахування витрат на придбання та ремонт інверторів, акумуляторів, електрогенераторних установок та пального до них, понесених у 2022 та 2023 роках", – пише Южаніна на своєму телеграм-каналі.

Законопроєкт, зокрема, пропонує:

для юридичних осіб – платників податку на прибуток витрати на їх придбання та ремонт не підлягають амортизації та відносяться до витрат звітного періоду, тобто миттєва амортизація (зменшення податку на прибуток на 18% від їх вартості)

для фізичних осіб – підприємців, що обрали загальну систему оподаткування, витрати на їх придбання не підлягають амортизації та відносяться до витрат звітного періоду, тобто миттєва амортизація (зменшення ПДФО на 18% від їх вартості)

для юридичних та фізичних осіб – платників єдиного податку витрати на їх придбання та ремонт, а також витрати на придбання 1000 літрів пального до них зменшують оподаткований дохід (зменшення єдиного податку на 5% від розміру витрат)

для громадян – витрати на їх придбання та ремонт, а також витрати на придбання 1000 літрів пального до них включаються до податкової знижки (повернення з бюджету ПДФО – 18% від розміру витрат)

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