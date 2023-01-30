"Євросолідарність" ініціює зменшення витрат для підприємців на генератори і пальне – законопроєкт
Петро Порошенко з депутатами фракції "Європейська Солідарність" зареєстрував законопроєкт 8391. Зміни до Податкового кодексу передбачають скорочення витрат для підприємців, які змушені купувати генератори, пальне до них та інше електрообладнання
Про це повідомила Ніна Южаніна, передає пресслужба "Європейської Солідарності".
"Всі розуміють, що виробничим підприємствам потужні генератори обходяться у величезні суми. Тому підготували і сьогодні зареєстрували проєкт закону 8391, яким пропонується тимчасово встановити особливості врахування витрат на придбання та ремонт інверторів, акумуляторів, електрогенераторних установок та пального до них, понесених у 2022 та 2023 роках", – пише Южаніна на своєму телеграм-каналі.
Законопроєкт, зокрема, пропонує:
- для юридичних осіб – платників податку на прибуток витрати на їх придбання та ремонт не підлягають амортизації та відносяться до витрат звітного періоду, тобто миттєва амортизація (зменшення податку на прибуток на 18% від їх вартості)
- для фізичних осіб – підприємців, що обрали загальну систему оподаткування, витрати на їх придбання не підлягають амортизації та відносяться до витрат звітного періоду, тобто миттєва амортизація (зменшення ПДФО на 18% від їх вартості)
- для юридичних та фізичних осіб – платників єдиного податку витрати на їх придбання та ремонт, а також витрати на придбання 1000 літрів пального до них зменшують оподаткований дохід (зменшення єдиного податку на 5% від розміру витрат)
- для громадян – витрати на їх придбання та ремонт, а також витрати на придбання 1000 літрів пального до них включаються до податкової знижки (повернення з бюджету ПДФО – 18% від розміру витрат)
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