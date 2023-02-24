"Євросолідарність" переконала парламент створити робочу групу, щоб повернути доплати 30 тисяч військовим – Порошенко на Донбасі

Про це під час поїздки у Донецьку область повідомив Петро Порошенко

Як відомо, "Європейська Солідарність" зареєструвала законопроєкт 9006, який передбачає збереження доплати у 30 тисяч гривень всім військовим.

"Ми відстояли, щоб вони повернули 30 тисяч, які вони зняли вже з лютого військовослужбовцям. Вам немає на кому економити? Ви дали 2 мільярди гривень на марафон – бо вони безплатно Україну любити не можуть, можуть тільки за гроші. А в солдатів забирають», – обурився п’ятий Президент.

«Сьогодні вже досягнута домовленість, що зараз я повертаюся, в понеділок робимо робочу групу і за тиждень ламаємо цю позицію, і 30 тисяч для військовослужбовців повертаємо», – зазначив Порошенко.

Петро Порошенко сьогодні привіз на Донеччину допомогу для кількох бригад, які тримають східний фронт – це вантажівки DAF, мобільні лазні, "Старлінки", тисячі хімічних грілок, автомобільні шини та інше спорядження.