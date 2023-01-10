"Євросолідарність" реєструє постанову про звільнення всіх членів ОПЗЖ з керівних посад в парламенті, – Ірина Геращенко

Про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко.

"Ненормально, коли члени забороненої партії і досі очолюють комітет свободи слова, є заступниками і секретарями всіх парламентських комітетів. Серед заступників керівників комітетів є персонажі, які жодного разу після 24 лютого не з’являлися у ВР. Наприклад, Волошин і досі є заступником комітету євроінтеграції", – констатує Геращенко.

"Постанова відкрита для підписання всіх депутатів. На погоджувальній раді закликала колег стати співавторами. Ми будемо вимагати позбавити членів ОПЗЖ керівних посад в парламенті вже на найближчому засіданні. І швидко рухатися далі – до повного позбавлення їх мандатів", – резюмує Геращенко.

Раніше близько 70 нардепів відмовилися підписати звернення спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука про позбавлення повноважень депутатів ОПЗЖ.

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