Про це інформує Європейська Правда з посиланням на Офіційний журнал ЄС.

Обмеження полягають у заморожуванні активів підсанкційних осіб та забороні на поїздки до країн ЄС.

До санкційного списку зокрема внесли власника сирійської авіакомпанії "Cham Wings" бізнесмена Іссама Шаммута, пов'язаного з режимом Башара Асада.

Крім того, у списки потрапив офіцер сирійської армії полковник Салех аль-Адбулла. Обмеження на нього наклали за те, що той вербував солдатів зі свого підрозділу, 16-ї бригади сирійської армії, для бойових дій в Україні.

Також до списку підсанкційних осіб внесли головнокомандувача Армії визволення Палестини Мухаммеда ас-Салті, громадянина Сирії, "за вербування палестинських найманців", відправлених до Лівії та України, а також двох військових і лідера Сирійської політичної фракції.

Також під санкції потрапили дві сирійські охоронні компанії, "Sanad Protection and Security Services" та "Аль-Сайяд". Обидві пов’язані з приватною російською компанією "Вагнер". Зокрема обмеження накладені і їх на чотирьох керівників.

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