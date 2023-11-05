Євросоюз передав Україні понад 370 шкільних автобусів

Про це йдеться на сайті президента України.

Зазначається, що передачу автобусів здійснили в межах кампанії солідарності "Шкільні автобуси для України", яку започаткували восени 2022 року президентка Єврокомісії та перша леді України Олена Зеленська.

На церемонії передання також були присутні міністр освіти і науки Оксен Лісовий та представники громад. Перша леді подякувала Єврокомісії за допомогу.

"Торік під час візиту до Європарламенту розповіла про цю потребу пані Урсулі фон дер Ляєн. І ось українські громади отримують понад 370 автобусів. Це великий прояв солідарності. Це прямий маршрут у майбутнє дітей - їхнє та всієї країни - посеред війни. Ось що таке шкільні автобуси, ось чому вони важливі", - зазначила дружина президента.

Так, у межах цієї кампанії Єврокомісія закупила 100 автобусів загальною вартістю приблизно €14 млн. Державні й приватні організації в країнах-членах ЄС надали ще 271 шкільний автобус через Механізм цивільного захисту ЄС, яким керує Європейська комісія.

Фото: сайт президента України

"Ця жорстока війна позбавила тисячі українських дітей невинності й дитинства. Але вона не позбавить їх світлого й щасливого майбутнього, на яке вони заслуговують. Ось чому я щаслива, що ми можемо допомогти безпечно возити українських дітей до шкіл. Надання понад 370 шкільних автобусів Європейською комісією та державами-членами демонструє нашу спільну відданість майбутнім поколінням українців", - заявила фон дер Ляєн.

Зазначається, що передані автобуси розподілять між шістьма областями, що постраждали від російської агресії: Київською, Сумською, Миколаївською, Дніпропетровською, Львівською та Чернігівською.

Крім того, міністр освіти і науки України наголосив, що потреба в автобусах досі залишається, адже зараз не вистачає приблизно 2100 автобусів. Зокрема, за його словами, бракує понад 200 одиниць транспорту для дітей з інвалідністю.

Перша леді зауважила, що серед нових автобусів є й інклюзивні, що мають підіймачі для учнів, які користуються колісними кріслами. Це допоможе забезпечити доступ до освіти всім українським учням.