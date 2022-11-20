Європейський Союз виділяє €14 млн на шкільні автобуси для України
Європейський Союз виділяє 14 млн євро на придбання нових шкільних автобусів для українських навчальних закладів
Про це йдеться на порталі Європейської комісії.
"Українським дітям потрібні шкільні автобуси. Зараз Європа жертвує на це 14 мільйонів євро. А нам потрібно більше. Тому Європейська комісія організовує акцію солідарності з надання шкільних автобусів для України до початку 2023 року", - наголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Крім того, Єврокомісія започатковує кампанію солідарності й закликає державні та приватні організації об’єднати зусилля, щоб забезпечити дітей автобусами вже найближчим часом.
Потенційні донори можуть зробити це через Механізм цивільного захисту ЄС (UCPM). У Єврокомісії розповіли, що він вже "відіграв вирішальну роль" у спрямуванні життєво важливої підтримки Україні, зокрема на житло, їжу, обладнання для лікарень, машини швидкої допомоги, пожежні машини та багато іншого.
- Лідери ЄС у жовтні доручили міністрам фінансів розробити механізм виплати Україні 18 млрд євро наступного року.
- 9 листопада Єврокомісія офіційно запропонувала виділити Україні 18 млрд євро. Вказано, що ця стабільна, регулярна та передбачувана фінансова допомога – в середньому 1,5 млрд євро на місяць – допоможе покрити значну частину короткострокових потреб України у фінансуванні на 2023 рік, які, за оцінками української влади та МВФ, становлять 3-4 млрд євро на місяць. Решту коштів Києву нададуть інші великі донори.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.82
Купівля 39.82Продаж 40.5
-
EUR
Купівля 40.1Продаж 41.21
- Актуальне
- Важливе