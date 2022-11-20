Про це йдеться на порталі Європейської комісії.

"Українським дітям потрібні шкільні автобуси. Зараз Європа жертвує на це 14 мільйонів євро. А нам потрібно більше. Тому Європейська комісія організовує акцію солідарності з надання шкільних автобусів для України до початку 2023 року", - наголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Крім того, Єврокомісія започатковує кампанію солідарності й закликає державні та приватні організації об’єднати зусилля, щоб забезпечити дітей автобусами вже найближчим часом.

Потенційні донори можуть зробити це через Механізм цивільного захисту ЄС (UCPM). У Єврокомісії розповіли, що він вже "відіграв вирішальну роль" у спрямуванні життєво важливої ​​підтримки Україні, зокрема на житло, їжу, обладнання для лікарень, машини швидкої допомоги, пожежні машини та багато іншого.

Лідери ЄС у жовтні доручили міністрам фінансів розробити механізм виплати Україні 18 млрд євро наступного року.

9 листопада Єврокомісія офіційно запропонувала виділити Україні 18 млрд євро. Вказано, що ця стабільна, регулярна та передбачувана фінансова допомога – в середньому 1,5 млрд євро на місяць – допоможе покрити значну частину короткострокових потреб України у фінансуванні на 2023 рік, які, за оцінками української влади та МВФ, становлять 3-4 млрд євро на місяць. Решту коштів Києву нададуть інші великі донори.

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