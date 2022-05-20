Про це розповіла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Reuters.

"Наші юристи активно працюють над пошуком можливих шляхів використання заморожених коштів олігархів для відбудови України. Вважаю, що Росія теж повинна зробити свій внесок", - зауважила вона.

Урсула фон дер Ляєн виступає за поєднання довгострокової відбудови України та реформ, необхідних для вступу країни до ЄС. Вона зазначила, що хоч українці й бачать своє майбутнє в Євросоюзі, для членства в ньому необхідно відповідати певним стандартам.

"Процес вступу багато в чому залежить від того, як поведе себе та що він робить кандидат. Україна хоче вступити до ЄС будь-якою ціною, а це означає, що мотивація є великою для проведення необхідних реформ. Ми повинні будемо співфінансувати відбудову України... Має сенс одночасно займатися реформами, наприклад, протидії корупції чи розбудові верховенства права", - наголосила президентка Єврокомісії.

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