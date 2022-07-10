Євросоюз як спільнота готовий грати провідну роль у відновленні України, - політолог Сушко

Про це у ефірі Еспресо сказав політолог Олександр Сушко.

Він відповів на питання, хто в першу чергу готовий фінансувати відбудову України.

"Насамперед є готовність ЄС як спільноти. Вони уже оголосили про створення платформи "Відновлення України", у якій будуть грати провідну роль. Немає сумнівів, що для Євросоюзу завдання відновлення України, яке вписується в логіку підготовки України до членства в ЄС, а цей курс уже офіційно стартував, то для нього це буде стратегічна можливість проявити себе і це спосіб рухати Україну до повноправного членства. Тому ЄС - номер 1, я б сказав", - сказав Сушко.

Політолог зазначив, що також абсолютно готові вкладатися США і міжнародні фінансові інституції, такі як Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародний валютний фонд та інші.