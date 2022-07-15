Ейфелеву вежу підсвітили кольорами українського прапора в День узяття Бастилії
До Дня взяття Бастилії 14 липня Ейфелеву вежу в Парижі підсвітили синьо-жовтим кольором
Про це розповіли в посольстві України у Франції, передає Укрінформ.
Також на святі Національний оркестр Франції зіграв мелодію українського композитора Мирослава Скорика. А під час запуску феєрверка, який був синьо-жовтого кольору, лунала пісня "Стефанія" гурту Kalush Orchestra, із якою Україна виграла Євробачення-2022.
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