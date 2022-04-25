"Фабрика повстає з попелу": у Чернігові текстильне виробництво відновлює діяльність і робитиме тканину для ЗСУ
Зруйнована через бомбардування текстильна фабрика групи компаній "Текстиль-Контакт" (ТК) у Чернігові поступово повернеться до роботи у травні-червні
Про це повідомив власник групи компаній "Текстиль-Контакт" Олександр Соколовський у "Фейсбук".
"Повстання з попелу" почалося буквально в наступні дні після відступу російських окупантів від Чернігова. І вже зараз вдалося частково залатати численні пошкодження на даху, відчистити неушкоджене обладнання цеху сухого оздоблення від товстого шару попелу та кіптяви і, в міру сил та ресурсів, ремонтувати все, що зруйновано всередині", – написав Соколовський.
На початку березня він повідомив, що окупанти розбомбили чернігівську текстильну фабрику групи компаній. Соколовський зізнався, що спершу не вірив у можливість її відновлення в найближчому майбутньому. Однак завдяки зусиллям фахівців вдається поступово повертати виробництво до життя.
До повтомасштабного вторгнення фабрика випускала близько 400 тис. м тканини щомісяця.
Фабрика у травні запустить фінішне оздоблення, а з початку червня чернігівське виробництво планує щодня випускати по 10 тис. м 100%-бавовняної камуфляжу відповідно до потреб Міноборони – для літніх польових костюмів ЗСУ.
Нагадаємо, з зони бойових дій до більш безпечних населених пунктів України перемістили понад 400 підприємств, 190 із яких уже працюють.
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