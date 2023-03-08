Про це повідомила пресслужба СБУ.

Спеціалісти з кібербезпеки заблокували 26 каналів у телеграмі, де поширювалася інформація для уникнення мобілізації українськими громадянами.

"Інтернет-ресурси повідомляли про заходи, які проводять територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій, Чернівецькій, Київській, Львівській та Одеській областях. Насамперед вони зливали актуальні місця вручення військовозобов’язаним повісток та закликали ховатися від представників військкоматів", - зазначили в Службі безпеки.

Так, автори каналів збирали дані про локації представників військкоматів, які видають повістки, використовуючи для цього мережу інформаторів із місцевих мешканців. Зокрема аудиторія таких каналів перевищила 400 тис. підписників.

"Наразі шести адміністраторам деструктивних Телеграм-каналів планується повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) з подальшим обранням міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення", - додали в пресслужбі.