Факт тимчасової окупації частини України не має завадити євроінтеграції, - посол ЄС
Очільник представництва ЄС в Україні Матті Маасікас вважає, що Україна може увійти до Євросоюзу з тимчасово окупованими територіями
Про це він сказав в інтервʼю 24 каналу.
"Знову ж таки, наразі ніхто не дасть стовідсоткової гарантії, що це може стати на заваді. З точки зору ЄС, якщо якась частина країни, яка хоче приєднатися до Євросоюзу, є під окупацією, то це, фактично, залучає до процесу і третю сторону, яка може сказати своє "ні". Але рішення, знову ж таки, приймає саме ЄС, тому, на мою думку, цей факт на заваді стати не повинен", - сказав посол.
Маасікас навів приклад Кіпру, 37% території якого на даний час є окупованими. Він зазначив, що цей факт не вплинув на процес прийняття Кіпру до лав ЄЄ.
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