Відео оприлюднив журналіст The Guardian Тамуані Карайол у twitter.

На кадрах видно, як група осіб перед Rod Laver Arena у Мельбурні тримають прапори Росії, Сербії, терористичного угрупування "ДНР" та зображення російського диктатора Володимира Путіна. Один з фанів одягнений у футболку з літерою z. Натовп вигукував "Росія" та скандував про єдність РФ та Сербії.

Крім цього, під час матчу безпосередньо на трибунах помітили ще одного чоловіка у футболці з літерою z, яка стала символом російської агресії проти України.

Інцидент відбувся під час чвертьфінальної гри між сербом Новаком Джоковичем та росіянином Андрієм Рубльовим (6:1, 6:2, 6:4), який виступає на Відкритому чемпіонаті Австралії у нейтральному статусі. При цьому прапори РФ та білоруси на Australian Open заборонені.

Just took a walk around Melbourne Park after filing and a group of people were standing on the Rod Laver Arena steps, holding up a flag with Vladimir Putin’s face and chanting in support of Russia. pic.twitter.com/2p0LfkyVC3 — Tumaini Carayol (@tumcarayol) January 25, 2023

16 січня під час гри української тенісистки Катерини Байндль на Australian Open вболівальник на трибунах попри заборону продемонстрував російський прапор. Тоді ж посол України в Австралії Василь Мирошниченко закликав організаторів турніру дотримуватися заборони на демонстрацію прапорів РФ під час турніру.

17 січня на Відкритому чемпіонаті Австралії заборонили білоруські та російські прапори.

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