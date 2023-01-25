Фани Джоковича прийшли на матч Australian Open з прапорами РФ та портретом Путіна
Вболівальники сербського тенісиста Новака Джоковича влаштували під час матчу Відритого чемпіонату Австралії акцію на підтримку Росії
Відео оприлюднив журналіст The Guardian Тамуані Карайол у twitter.
На кадрах видно, як група осіб перед Rod Laver Arena у Мельбурні тримають прапори Росії, Сербії, терористичного угрупування "ДНР" та зображення російського диктатора Володимира Путіна. Один з фанів одягнений у футболку з літерою z. Натовп вигукував "Росія" та скандував про єдність РФ та Сербії.
Крім цього, під час матчу безпосередньо на трибунах помітили ще одного чоловіка у футболці з літерою z, яка стала символом російської агресії проти України.
Інцидент відбувся під час чвертьфінальної гри між сербом Новаком Джоковичем та росіянином Андрієм Рубльовим (6:1, 6:2, 6:4), який виступає на Відкритому чемпіонаті Австралії у нейтральному статусі. При цьому прапори РФ та білоруси на Australian Open заборонені.
- 16 січня під час гри української тенісистки Катерини Байндль на Australian Open вболівальник на трибунах попри заборону продемонстрував російський прапор. Тоді ж посол України в Австралії Василь Мирошниченко закликав організаторів турніру дотримуватися заборони на демонстрацію прапорів РФ під час турніру.
- 17 січня на Відкритому чемпіонаті Австралії заборонили білоруські та російські прапори.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.89
Купівля 39.89Продаж 40.56
-
EUR
Купівля 42.49Продаж 43.46
- Актуальне
- Важливе