Посол України звернувся до організаторів Australian Open через прапор РФ на матчі української тенісистки
Посол України в Австралії Василь Мирошниченко закликав організаторів Australian Open дотримуватися заборони на демонстрацію прапорів РФ під час турніру
Про це Мирошниченко написав у twitter.
Таким чином він відреагував на інцидент під час матчу першого кола турніру Grand Slam у Мельбурні між українкою Катериною Байндль та Камілою Рахімовою з Росії, яка виступає на Відкритому чемпіонаті Австралії у нейтральному статусі, коли на трибунах з'явився прапор РФ.
"Я рішуче засуджую публічне демонстрування російського прапора під час сьогоднішньої гри української тенісистки Катерини Байндль на Australian Open. Я закликаю Tennis Australia негайно застосувати свою політику "нейтрального прапора", - написав Мирошниченко.
Організатори турніру в Мельбурні допустили росіян та білорусів до змагань у нейтральному статусі, без прапорів та згадок про національну приналежність.
Байндль перемогла Рахімову та вийшла до другого кола Australian Open.
- 16 січня українки Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Катерина Байндль здобули перемоги у першому колі Відкритого чемпіонату Австралії.
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