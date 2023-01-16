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Посол України звернувся до організаторів Australian Open через прапор РФ на матчі української тенісистки

16 січня, 2023 понедiлок
14:49
Спорт Катерина Байндль

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко закликав організаторів Australian Open дотримуватися заборони на демонстрацію прапорів РФ під час турніру

Про це Мирошниченко написав у twitter

Таким чином він відреагував на інцидент під час матчу першого кола турніру Grand Slam у Мельбурні між українкою Катериною Байндль та Камілою Рахімовою з Росії, яка виступає на Відкритому чемпіонаті Австралії у нейтральному статусі, коли на трибунах з'явився прапор РФ.   

"Я рішуче засуджую публічне демонстрування російського прапора під час сьогоднішньої гри української тенісистки Катерини Байндль на Australian Open. Я закликаю Tennis Australia негайно застосувати свою політику "нейтрального прапора", - написав Мирошниченко.

Організатори турніру в Мельбурні допустили росіян та білорусів до змагань у нейтральному статусі, без прапорів та згадок про національну приналежність. 

Байндль перемогла Рахімову та вийшла до другого кола Australian Open. 

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Австралія
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