Про це Мирошниченко написав у twitter.

Таким чином він відреагував на інцидент під час матчу першого кола турніру Grand Slam у Мельбурні між українкою Катериною Байндль та Камілою Рахімовою з Росії, яка виступає на Відкритому чемпіонаті Австралії у нейтральному статусі, коли на трибунах з'явився прапор РФ.

"Я рішуче засуджую публічне демонстрування російського прапора під час сьогоднішньої гри української тенісистки Катерини Байндль на Australian Open. Я закликаю Tennis Australia негайно застосувати свою політику "нейтрального прапора", - написав Мирошниченко.

Організатори турніру в Мельбурні допустили росіян та білорусів до змагань у нейтральному статусі, без прапорів та згадок про національну приналежність.

Байндль перемогла Рахімову та вийшла до другого кола Australian Open.

16 січня українки Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Катерина Байндль здобули перемоги у першому колі Відкритого чемпіонату Австралії.

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