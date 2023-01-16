Три українські тенісистки вийшли до другого раунду Australian Open
Українки Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Катерина Байндль здобули перемоги у першому колі Відкритого чемпіонату Австралії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У понеділок 16 січня у Мельбурні (Австралія) Марта Костюк, яка займає у світовому рейтингу 57 місце, перемогла американку Аманду Анісімову (29) – 6:3, 6:4.
Перша ракетка України Ангеліна Калініна (40) переграла іншу американку - Коко Вандевей (140) – 6:3, 6:1.
Катерина Байндль (97) здолала росіянку Каміллу Рахімову (110), яка виступає в Австралії у нейтральному статусі - 7:5, 6:7, 6:1.
Ще дві українки припинили виступи на турнірі Grand Slam. Даяна Ястремська (99) програла Олені Остапенко (18) з Латвії – 4:6, 2:6. А Леся Цуренко (134) поступилася чешці Кароліні Муховій (133) – 2:6, 1:6.
У другому колі Марта Костюк зіграє проти австралійки Олівії Гадецкі (199), Ангеліна Калініна зустрінеться з Чешкою Петрою Квітовою (15), а Катерина Байндль вийде на переможницю протистояння між бразилійкою Лаурою Пігоссі (112) та американкою Кеті Макнеллі (94).
Australian Open
Мельбурн, Австралія
16 січня
Жінки
Перше коло
Марта Костюк (Україна) - Аманда Анісімова (США) 6:3, 6:4
Ангеліна Калініна (Україна) - Коко Вандевей (США) 6:3, 6:1
Катерина Байндль (Україна) - Камілла Рахімова - 7:5, 6:7, 6:1
Даяна Ястремська (Україна) - Олена Остапенко (Латвія) - 4:6, 2:6
Леся Цуренко (Україна) - Кароліна Мухова (Чехія) - 2:6, 1:6
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