На тенісному турнірі Australian Open заборонили російські та білоруські прапори після скарги України
На Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу заборонили білоруські та російські прапори після того, як Україна поскаржилася, що один з уболівальників показав напередодні прапор РФ
Про це інформує Reuters.
Зазначають, що у вівторок, 17 січня, організатори турніру Tennis Australia заборонили прапори Росії та Білорусі. Вони зазначили, що раніше вболівальникам дозволяли приносити з собою прапори цих країн. Використовувати їх було не можна. Утім після інциденту з демонстрацією прапору РФ правило вирішили змінити.
"Заборона набирає чинності негайно. Ми продовжимо працювати з гравцями та вболівальниками, щоб забезпечити найкращі умови для насолоди тенісом", - наголосили організатори.
- 16 січня українки Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Катерина Байндль здобули перемоги у першому колі Відкритого чемпіонату Австралії.
- Того ж дня під час гри української тенісистки Катерини Байндль на Australian Open вболівальник на трибунах попри заборону продемонстрував російський прапор. Тоді ж посол України в Австралії Василь Мирошниченко закликав організаторів Australian Open дотримуватися заборони на демонстрацію прапорів РФ під час турніру.
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