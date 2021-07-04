Фани влаштували збірній України овації у Борисполі після повернення з Євро-2020. ВІДЕО

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Фанати приїхали на летовище з національними прапорами й вигукували слова підтримки та вдячності футболістами. Після цього вони разом із гравцями заспівали гімн України.

Перед прихильниками виступив головний тренер збірної України Андрій Шевченко, який подякував їм за підтримку.

Нагадаємо, 3 липня збірна України поступилася Англії у чвертьфіналі чемпіонату Європи та припинила виступи на турнірі.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що пишається виступом своєї команди на чемпіонаті Європи.

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